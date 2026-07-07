Минобороны России сообщило о взятии Петро-Ивановки в Харьковской области

Вооруженные силы России заняли населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Петро-Ивановка перешла под контроль РФ при наступательных действиях военнослужащих 344-го мотострелкового полка. «Подразделения группировки войск “Север”, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей»,— указано в публикации.

4 июля Минобороны России отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Василевка в ДНР. Ведомство также заявило о взятии Шейковки, Нового Мира, Чернещины и Дружелюбовки в Харьковской области. 3 июля начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов объявил о том, что российские войска полностью заняли Константиновку. Город находится к северу от Донецка.