«В матче Швейцария—Колумбия все не так однозначно»

Сборная США покидает домашний чемпионат мира по футболу. В 1/8 финала американцы уступили бельгийцам (1:4). Менее результативно завершилась встреча Испания—Португалия, где первая взяла верх (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simon Fearn / Reuters Фото: Simon Fearn / Reuters

Испания в матче с Португалией была явным фаворитом. И неудивительно, что 60% пари в «Лиге Ставок» приходилось на ее выигрыш. Свой класс футболисты подтвердили, но назвать эту победу простой язык не поворачивается. Опасно атаковали обе команды, но Испания была острее, хотя пропустить могла несколько раз. Криштиану Роналду, конечно, пытался эффективно действовать на острие атаки португальцев, но забить не смог. Судьба матча решилась в компенсированное время.

Вышедшие на замену Ферран Торрес и Микель Мерино организовали единственный гол. А когда прозвучал финальный свисток, комментатор Дмитрий Шнякин констатировал эпичное завершение карьеры в сборной Португалии одного из самых ярких игроков мирового футбола:

«Только что мы видели последние матч, минуты, секунды, действия Криштиану Роналду за сборную Португалии. 233 матча, 146 голов».

Соперником Испании в следующем этапе станет Бельгия, которая обыграла команду США. Скандал, связанный с возвращением на поле дисквалифицированного игрока американцев Фоларина Балогана, заставил футбольный мир кипеть и, похоже, настолько взбесил бельгийцев, что они вышли на поле предельно заряженными. По крайней мере, хозяева ничего не могли им противопоставить.

Бельгия открыла счет в дебюте и, даже пропустив со штрафного, не остановилась. Счет 1:1 на табло арены в Сиэтле горел чуть больше минуты. Ну а во втором тайме бельгийцы забили еще два мяча и обрушили все теории заговора. Точку поставил, конечно же, вышедший на замену Ромелу Лукаку. Среди тех, кто заключал пари на этот матч в «Лиге Ставок», больше 50% верили именно в американцев. Но в четвертьфинал все-таки вышла Бельгия, если, конечно, после звонка Трампа результаты матча не пересмотрят.

7 июля на чемпионате мира завершится стадия 1/8 финала. Начинают Аргентина и Египет. Действующие чемпионы мира, по мнению букмекеров, должны идти дальше. Пари в «Лиге Ставок» на такой исход можно взять с коэффициентом 1,16, а успех Египта идет аж за 5,5. Поверить, что Мохамед Салах и компания смогут прыгнуть выше головы, выбив Аргентину из турнира, сейчас невозможно, уверен комментатор Александр Аксёнов:

«Аргентина, думаю, легко выиграет, Месси обязательно забьет. И в этой стадии совершенно другое впечатление будет от их игры, нежели с Кабо-Верде. Аргентина значительно сильнее и победит».

В другом матче дня, где сойдутся Швейцария и Колумбия, все не так однозначно. Букмекеры видят фаворитами южноамериканцев. Их выход в следующую стадию можно взять в «Лиге Ставок» за 1,65. Успех Швейцарии идет чуть ли не за 2,5. И, возможно, это тот случай, когда стоит присмотреться к команде, которую недооценивают, считает футбольный агент Вадим Трушков:

«Фаворит — Швейцария, потому что у этой сборной хорошая атака. У них в принципе очень сбалансированная команда. Если Швейцария забьет быстро, то, думаю, счет может быть крупным. Я бы поставил на ее победу с разницей в один мяч».

Стоит сказать, что 7 июля для того, чтобы посмотреть футбол, можно будет обойтись без ночных бдений. Оба матча начинаются в удобное для нашего часового пояса время. Аргентина—Египет стартует в 19.00, а Швейцария—Колумбия — в 23.00. Обе встречи в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов