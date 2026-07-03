Российским туристам рекомендовали приезжать заранее в аэропорты Европы из-за возможных очередей
Российские туроператоры пока не фиксируют массовых жалоб туристов на новую систему цифрового контроля по биометрии в аэропортах Шенгенской зоны. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). В начале июля аэропорты Европы попросили смягчить новые правила из-за многочасовых очередей.
Туроператор PAC GROUP сообщил, что его клиенты в основном проходят паспортный контроль через сотрудников пограничной службы и не используют киоски цифрового контроля. «Мы рекомендуем приезжать в аэропорт за 3,5 часа. Индивидуальные трансферы заказываем не ко времени прилета, а как минимум плюс один час к нему, еще один час ожидания входит в стоимость», — сообщили в организации. Там отметили, что в среднем прохождение паспортного контроля занимает около двух часов.
По данным туроператора «Русский Экспресс», из-за очередей компании иногда приходится увеличивать время ожидания трансфера, а туристам — заранее выезжать в аэропорт. Однако клиенты относятся к таким мерам с пониманием, заверил туроператор. В АТОР туристам рекомендовали уточнять рекомендации авиакомпаний и не планировать слишком короткие пересадки.
Автоматическую систему паспортного контроля при въезде / выезде иностранных граждан (Schengen Entry/Exit System — EES) внедрили в Шенгенской зоне в апреле 2026 года. Пассажиры с помощью специальных терминалов должны сканировать паспорт и отпечатки пальцев. Уже в первые дни из-за неработающих терминалов образовывались многочасовые очереди в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Греции, Италии и Испании.
Сбои в работе Schengen Entry/Exit System (EES) фиксируются с момента её запуска в апреле 2026 года. Уже в первые дни внедрения этой системы, предназначенной для автоматического паспортного контроля и сканирования биометрических данных неграждан ЕС, в аэропортах таких стран, как Франция, Германия, Бельгия, Греция, Италия и Испания, возникли многочасовые очереди из-за неработающих терминалов. Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) даже направлял запрос в Еврокомиссию с призывом разрешить приостанавливать работу EES, когда пассажиропоток превышает пропускную способность пограничных служб.
EES была запущена одновременно в 29 странах. Хотя декларируемое время прохождения контроля составляет 70 секунд, по факту, оно занимает около пяти минут. Это связано с недостаточным количеством аппаратов и наличием технических неполадок. Европейские власти пока не готовы отказываться от этой системы, на которую было потрачено более 1 млрд евро. По их расчётам, в перспективе EES должна экономить миллиарды евро на ускорении туристического потока. В то же время, с октября 2025 года некоторые страны Шенгенской зоны, включая Германию, Польшу, Чехию, Эстонию, Францию, Исландию, Литву и Латвию, перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян, требуя десятилетние биометрические для въезда.