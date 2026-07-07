В Москве простились с актрисой Екатериной Жемчужной

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» простились с народной артисткой Екатериной Жемчужной, передает ТАСС. Она проработала в этом театре более 60 лет.

В фойе театра был установлен портрет актрисы с букетом гвоздик. Гроб стоял на сцене в окружении венков. Цветы прислали в том числе Минкульт России и ГИТИС. Церемонию вел внук народной артистки Андрей Жемчужный. Соболезнования от лица Союза кинематографистов принес его глава, режиссер Никита Михалков.

Гроб с телом госпожи Жемчужной вынесли из здания театра под аплодисменты. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Перед погребением пройдет отпевание.

Екатерина Жемчужная умерла 4 июля в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Госпожа Жемчужная окончила школу-студию при театре «Ромэн» и в 1964 году была принята в его труппу. За свою карьеру исполнила множество ролей на сцене и более 20 — в кино. Среди фильмов с ее участием: «Вечный зов», «Карнавал», «Королева Марго».