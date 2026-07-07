Еще один человек обратился к врачу после атаки на автобус в Белгородской области

Число пострадавших при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Белгородской области 6 июля возросло до восьми человек. Еще одна женщина обратилась за помощью накануне вечером, сообщил оперштаб региона.

Автобус подвергся атаке на участке дороги Никольское — Таврово. Среди раненых — трое несовершеннолетних, их доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние годовалой девочки оценивается как тяжелое. Еще три пострадавшие женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице № 2 Белгорода, остальных уже отпустили домой. Российский омбудсмен Яна Лантратова обратилась после инцидента в ООН.