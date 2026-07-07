Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли»

Армянский полузащитник Эдуард Сперцян подписал контракт с саудовским футбольным клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщил портал Alahli Plus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Сперцян

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эдуард Сперцян

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации источника, переход игрока из «Краснодара» состоялся официально. При этом клубы не подтверждали трансфер. Контракт рассчитан на четыре года, также предусмотрена возможность продления еще на один сезон. Как сообщал журналист Фабрицио Романо, сумма сделки составила $25 млн.

26-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара», в составе которого он стал чемпионом России по итогам сезона-2024/25. Всего за команду полузащитник провел 185 матчей, в которых забил 58 голов и отличился 50 результативными передачами. Также на его счету 12 мячей в 42 играх за сборную Армении.

Таисия Орлова