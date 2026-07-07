В Ростове вынесли приговор за участие в украинском террористическом сообществе

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Ильи Межанкова по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 3 ст. 205.1 (участие, пособничество и подготовка в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1, ч. 4 ст. 222.1 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что в декабре 2024 года неустановленным сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины было создано террористическое сообщество. Житель Горловки (Донецкая Народная Республика) Межанков вступил в переписку с сотрудником ГУР МОУ, который предложил ему присоединиться к террористическому сообществу. Илья Межанков должен был получать посылки с самодельными взрывными устройствами, хранить их и передавать другим участникам.

26 декабря 2024 года подсудимый изъял из тайника посылку с составными частями СВУ, перенес их и хранил в своем гараже до обнаружения и изъятия 9 января 2025 года правоохранителями. Кроме того, Межанков получил видеофайл с инструкцией по изготовлению СВУ. Осужденный также 9 января 2025 года также изъял из другого тайника пакет с составными частями бомбы, который перенес в свой автомобиль, после чего был задержан.

Подсудимому назначили 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф в размере 700 тыс. руб. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев