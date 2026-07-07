НАТО будет производить американское оружие в Европе

Европейские оборонные компании договорились с коллегами из США о производстве и обслуживании некоторого американского вооружения на территории стран сообщества. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре.

Господин Рютте назвал достигнутые договоренности демонстрацией трансатлантического единства. «Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger»,— отметил генсек НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Среди участников проекта — американские Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские Rheinmetall, Diehl и PGZ.

Марк Рютте также сообщил о запуске инициативы NATO Engine, которая создаст сеть современных военных производств в Европе и США. Особое внимание в программе уделят производству средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Она должна увеличить поставки вооружений Украине и восполнить оборонные запасы НАТО.

Накануне господин Рютте говорил, что для производства средств ПВО в Европе «есть пределы». По его словам, страны НАТО делают «все возможное», чтобы производить больше оружия и обеспечивать им Украину.