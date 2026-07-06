Рютте заявил о «пределах возможностей» по снабжению ПВО Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не справляется с обеспечением ПВО Украины. По его словам, как в Европе, так и в США есть проблемы с военным производством. Об этом господин Рютте сообщил на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля.

«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе,— заявил генсек альянса в ответ на вопрос о российских ударах по Киеву.— Страны НАТО делают все возможное, в частности в рамках системы PURL (программы передачи Украине вооружения, приобретаемого Европой у США.— “Ъ”), ракеты-перехватчики поступают прямо сейчас, пока мы говорим».

По словам Марка Рютте, президент США Дональд Трамп постоянно требует от американских компаний производить больше оружия. Призыв Украины предоставить лицензии для производства ракет для систем Patriot на украинской территории господин Рютте комментировать отказался. Он назвал это вопросом двусторонних отношений.