Bild узнал о задержании «российских агентов» по подозрению в подготовке теракта в Германии

Спецназ задержал двух мужчин на границе Сербии и Венгрии по запросу Германии в начале июня. Немецкие спецслужбы считают, что они работали в интересах российских спецслужб и готовили подрыв на военном объекте в стране, пишет Bild со ссылкой на источники.

Гражданство задержанных не раскрывается. По информации издания, они должны были взорвать бомбы на нескольких предприятиях, где производится вооружение для Украины. Предварительно, они не были сотрудниками спецслужб. Россия завербовала их для совершения терактов за «относительно небольшое вознаграждение», считает немецкая разведка.

О задержании российских агентов косвенно упоминал министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, зачитывая доклад о работе органов безопасности за 2025 год. В нем господин Добриндт рассказал о предотвращении теракта уже в текущем году, целью которого был объект в Германии. Сейчас в ФРГ идет следствие в отношении нескольких человек, которых немецкие спецслужбы подозревают в передаче разведданных России. Среди них есть граждане Украины и Казахстана.