В Берлине задержали гражданина Казахстана по делу о шпионаже в пользу России

Полиция Германии задержала в Берлине гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу России. Следствие предполагает, что он около года передавал российской стороне информацию о немецких оборонных компаниях. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ, передает Berliner Morgenpost.

По версии следствия, Сергей К. сотрудничал с российской разведкой с мая 2025 года. Его подозревают в передаче данных о военной помощи Украине со стороны Германии и о немецких компаниях, разрабатывающих БПЛА и роботизированные системы. Его также обвиняют в сборе информации о потенциальных целях для диверсий в Германии.

Сергей К. пытался завербовать людей для участия в шпионаже и фотографировал колонны военной техники в Германии, утверждает прокуратура. 28 февраля полиция провела обыск в квартире мужчины. Задержанный впервые предстанет перед судом 29 апреля.