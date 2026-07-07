Более 7 тыс. участников СВО подали документы в вузы по отдельной квоте

Заявления на поступление в вузы России подали уже более 7,3 тыс. участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

По отдельной квоте в вузы могут поступить участники СВО, их дети, Герои России, граждане с тремя орденами Мужества, а также дети медработников, умерших во время пандемии COVID-19. В 2025 году по ней поступило 28,7 тыс. абитуриентов, заполняемость составила 53%. Большинство ветеранов обучаются в вузах Саратовской области (381), Москвы (346), Ростовской области (207), ЛНР (153), Свердловской области (123) и Хабаровского края (122).

Приемная кампания в вузы и колледжи в этом году стартовала 20 июня. Всего абитуриентам будет доступно свыше 1,5 млн бюджетных мест: около 880 тыс. в учреждениях среднего профессионального образования, не менее 620 тыс. — в вузах.