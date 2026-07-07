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Суд в Ростове рассмотрит дело о сточных водах реки Кундручья и балки Журавки

В Ростовской области природоохранная прокуратура подала иск об обязании исключить негативное воздействие на водные объекты сточными каналами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба регионов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, иск направлен к унитарному предприятию «Управление систем водоснабжения». Правоохранители намерены обязать организацию использовать каналы сточных вод в реку Кундручья и балки Журавки без превышения нормативов. Дело поступило на рассмотрение в Первомайский районный суд.

Константин Соловьев

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