Суд в Ростове рассмотрит дело о сточных водах реки Кундручья и балки Журавки
В Ростовской области природоохранная прокуратура подала иск об обязании исключить негативное воздействие на водные объекты сточными каналами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба регионов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как следует из сообщения, иск направлен к унитарному предприятию «Управление систем водоснабжения». Правоохранители намерены обязать организацию использовать каналы сточных вод в реку Кундручья и балки Журавки без превышения нормативов. Дело поступило на рассмотрение в Первомайский районный суд.