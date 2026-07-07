Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

Обучение в первом классе должно проводиться без домашних заданий, подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе Минпросвещения. С сентября первоклассникам перестанут задавать что-либо на дом.

В ведомстве уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено п. 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Документ был утвержден приказом Минпросвещения.

Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.