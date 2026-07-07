Индонезия предложила России сотрудничество по переработке никеля

Глава Минпрома Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита предложил России инвестировать в заводы по переплавке и переработке никеля на территории страны. Взамен Индонезия гарантирует поставки сырья. Об этом министр заявил на сессии промышленной выставки «Иннопром».

«Мы ищем партнеров, чтобы развиваться вместе. Давайте начнем с никеля. У нас запасы бокситов и олова. Нам надо развивать промышленность»,— заявил господин Картасасмита (цитата по ТАСС).

Индонезия — мировой лидер по запасам и добыче никеля: страна обеспечивает около 66% глобального предложения. Основные запасы сосредоточены на островах Сулавеси и Хальмахера, где работают масштабные промышленные парки Моровали и Веда-Бей. Индонезия в этом году выступила страной-партнером выставки «Иннопром».