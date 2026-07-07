В Вашингтоне начали выдавать паспорта США с изображением Трампа

Вашингтонское паспортное агентство начало выдачу ограниченной серии паспортов с портретом президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Elswick / AP Фото: Jon Elswick / AP

Дизайн паспорта приурочен к 250-летию независимости страны. Документ выдается по умолчанию только в одном паспортном агентстве при личном обращении. Его можно получить там до тех пор, пока не закончится тираж. Онлайн-сервисы и другие отделения продолжают использовать стандартный дизайн.

Как сообщает издание, для некоторых заявителей получение документа с изображением президента стало неожиданностью. Реакция граждан варьируется от восторга у одних до разочарования у других.

Выпуск таких паспортов стал частью масштабной инициативы America250. В рамках этой программы изображение Трампа размещают на пропусках в национальные парки, памятных монетах, а его подпись — на новых банкнотах американской валюты.

Екатерина Наумова