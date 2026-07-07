Три человека погибли и 11 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 66 ударов по Белгородской области. В результате три человека погибли и 11 были ранены. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ракетным ударам. Большая часть снарядов была сбита, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Фиксировались перебои в электро- и водоснабжении в Белгороде и нескольких муниципалитетах. В селе Беловском Белгородского округа погиб мирный житель. Изначально сообщалось о троих пострадавших. Всего, по данным господина Шуваева, в муниципалитете получили ранения 11 человек, среди которых трое детей. Семеро из них госпитализированы.

Еще один погибший зафиксирован в Ракитянском округе. Он скончался от ранений в результате детонации БПЛА на территории коммерческого объекта. Также стало известно о гибели мирного жителя вследствие ночной атаки на Грайворонский округ 5 июля.

Кроме того, за сутки ВСУ атаковали Алексеевский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Грайворонский, Корочанский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. Для этого 13 раз применили РСЗО и артиллерию, один раз сбросили взрывное устройство с БПЛА. Расчеты ПВО сбили и подавили над регионом 134 беспилотника.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 47 раз: пострадали два человека.

Алина Морозова