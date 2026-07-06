На белгородском коммерческом объекте взорвался БПЛА: есть жертва и раненые

На территории коммерческого предприятия в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области сдетонировал беспилотник. В результате мужчина скончался на месте, еще двое, в том числе боец самообороны, обратились в райбольницу. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

У двоих пострадавших диагностировали баротравмы, для дальнейшего обследования их отправят в горбольницу №2 облцентра. На месте атаки также поврежден автомобиль.

Сегодня утром дрон ВСУ ударил по машине в Грайворонском округе Белгородской области. В результате погиб мирный житель. За минувшие сутки при атаках на регион со стороны Украины были ранены два человека.

Алина Морозова