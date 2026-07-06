В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 47 раз. В итоге пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ударам подверглись 11 округов. Со стороны Украины произвели один обстрел с применением авиации. Всего силами ПВО ликвидировано 111 БПЛА.

Одна из пострадавших самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 Белгорода. Мирная жительница получила акубаротравму в результате атаки дрона на многоквартирный дом в поселке Майском Белгородского округа. Она продолжает лечение амбулаторно.

Также в селе Головчино Грайворонского округа в результате детонации беспилотника получил ранение глава муниципалитета Дмитрий Панков. Он находится в стационаре областной клинической больницы.

По данным губернатора, сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали два человека.

Кабира Гасанова