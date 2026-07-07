Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 111 пунктов впервые с июня 2025 года

Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) на торгах в 9:50 терял 1,03% и составлял 110,75 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 111 пунктов 9 июня 2025 года.

RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

К 10:23 индекс гособлигаций скорректировался на отметке 110,92 (-0,88%). В то же время индекс Мосбиржи снижался на 1,15% — до 2168,55 пункта, индекс РТС — на 1,22%, до 876,24 пункта.