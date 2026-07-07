Северная Корея обвинила Японию в подготовке к «заморской агрессии»

КНДР обвинила Японию в «попытках укрепить вооруженные силы для заморской агрессии». Такой комментарий опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В пример в заявлении приводится разработка Токио противокорабельной беспилотной подлодки, обладающей наступательной способностью.

Такая подлодка может передвигаться на большие расстояния с торпедами или минами, долгое время находясь под водой, отметили в ЦТАК. «Япония стремится расположить такие скрытые средства нападения, как беспилотные подводные лодки, у берегов КНДР и других соседних стран, чтобы наносить превентивные удары по военным кораблям в случае необходимости», — утверждается в публикации.

Еще один пример отхода Японии от исключительно оборонительной политики — это серийное производство собственных дальнобойных ракет и разработка баллистических ракет дальностью 3 тыс. км. Кроме того, по данным ЦТАК, Япония в марте развернула в префектурах Кумамото и Сидзуока противокорабельную управляемую ракету «Тип 12» и высокоскоростной планирующий боеприпас «Тип 2». В июне Силы самообороны разместили пусковую установку для ракет «Тип 12» на острове Минамиторисима.