Выдача розничных кредитов в первом полугодии выросла в 1,5 раза

В июне банки выдали розничных кредитов на сумму 1,2 трлн руб., на 17% превысив показатель предшествующего месяца, следует из предварительных данных Frank RG. За год выдачи кредитов увеличились в 1,5 раза. В целом за полугодие объем кредитования физлиц превысил 5,63 трлн руб., что на 26% выше прошлогоднего показателя.

Основной прирост обеспечили ипотечные кредиты, объем выдачи которых за минувший месяц превысил 475 млрд руб. Этот результат больше показателя мая почти на 47% и на 55% выше результата предыдущего года. За полугодие объем выдачи приблизился к 2,2 трлн руб., превысив прошлогодний результат в 1,5 раза. Результат июня стал пятым за два года, уступив только показателям июня 2024 года и октября—декабря 2025 года, когда спрос в значительной степени определялся грядущими изменениями правил выдачи ипотеки по льготным программам. В июне этого года рост также обеспечила семейная ипотека, условия выдачи по которой будут изменены с 1 октября.

Кредиты наличными за отчетный период выросли лишь на 3%, до 494 млрд руб. Тем не менее это стало лучшим показателем с сентября 2024 года. Рост объемов был обеспечен в основном увеличением средней суммы кредита на 6%, до 205 тыс. руб. Объемы выдачи непрерывно растут с начала года и за шесть месяцев превысили 2,4 трлн руб., в 1,7 раза выше результата первого полугодия 2025 года.

При этом сегмент автокредитов сбавил темпы и по итогам июня показал прирост лишь на 1% как по объемам, так и по количеству выданных кредитов. По данным Frank RG и «Автостата», всего было выдано 113 тыс. кредитов на сумму 175,3 млрд руб. По сравнению с прошлым годом объем выдачи вырос на 32%. А полугодовой результат составил 895 млрд руб., в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Самый маленький сегмент розничного кредитования — POS-кредитов — впервые за три месяца также перешел к росту. В июне объемы выдач выросли на 11%, достигнув 22 млрд руб. При этом полугодовой результат оказался ниже прошлогоднего на 4% и составил менее 125 млрд руб.

Дарья Загайнова