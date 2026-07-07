Администрации Волгодонского района объявят предостережение за мусор на поле

В Ростовской области при выездном обследовании сельскохозяйственных угодий в Волгодонском районе зафиксировали нарушение земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным ведомства, на площади 250 кв. м выявили очаги захламления бытовыми отходами, на момент проверки мусор убран не был. Отмечается, что участок находится в неразграниченной государственной собственности.

По оценке Россельхознадзора, отходы на сельхозугодьях негативно влияют на сохранение, воспроизводство и повышение природного плодородия почв, ведёт к ухудшению качества земель и их деградации. На основании федерального закона районной администрации объявят предостережение. Кроме того, ей предложат принять меры по целевому использованию участка и ликвидации очагов захламления.

Константин Соловьев