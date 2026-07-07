«Из какой отправной точки исходить?»

Дональд Трамп вновь демонстрирует оптимизм в вопросе украинского урегулирования. По его словам, мир «гораздо ближе, чем кажется». Как заявил президент США, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский заинтересованы в заключении сделки. Между тем 7 июля в Анкаре открывается очередной саммит НАТО. Тема Украины станет одной из главных. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы на разрешение конфликта невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, проект итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре предусматривает решение участников альянса выделить Украине €140 млрд в качестве военной помощи. Сумма разбивается поровну на два года (текущий и следующий, 2027-й). Из них порядка €60 млрд — это деньги Евросоюза, которые уже гарантированы Киеву в рамках общей программы поддержки. Остальные €80 млрд — новые пожертвования ЕС и Канады. Четкой разбивки по странам нет, каждая из них заплатит столько, сколько сможет. Потому что могут не все.

Принципиальный момент — США в этом не участвуют. Однако эти средства практически полностью пойдут на закупку американского оружия как для Украины, так и для переоснащения европейских армий, для возмещения того, что государства ЕС передадут украинскому союзнику.

В результате в ходе встречи участников альянса 47-й президент Соединенных Штатов торжественно объявит себя триумфатором. Он получит от союзников практически все что хотел: они увеличивают оборонные расходы, американский налогоплательщик освобождается от дополнительного бремени расходов на чужую войну, национальный ВПК получает заказы, формально оружие поставляется исключительно партнерам. Куда оно пойдет дальше, это их проблемы.

Вашингтон в таком случае намерен утверждать, что не является стороной украинского конфликта и у него развязаны руки. Тезис этот спорный, в Москве считали и считают по-другому, тем не менее американское посредничество не отвергают. Президент Трамп готов вести переговоры с Москвой и Киевом как независимый арбитр, он над схваткой и в очередной раз подтверждает намерение заключить сделку.

В этой связи не исключается жесткое давление на обоих участников противостояния.

Так, если Украина откажется мириться, то она теоретически может не получить оружие. Соответственно, если проблема в позиции Москвы, тогда Киев продолжат вооружать, чтобы как минимум уравнять шансы сторон.

Главный вопрос остается неизменным: из какой отправной точки исходить в движении к миру? Прекращение огня по линии соприкосновения, на чем настаивают Украина и Европа? Или Киеву следует полностью отдать Донбасс, чего требует Россия? Найти третий вариант возможно, хотя верится в это с большим трудом. Как бы то ни было, можно предположить, что есть очередной шанс прекратить конфликт. Остальные комментарии излишни. Ждать итогов саммита НАТО осталось недолго.

Дмитрий Дризе