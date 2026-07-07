Samsung отчиталась о росте операционной прибыли в 19 раз

Samsung Electronics сообщила о росте операционной прибыли во втором квартале 2026 года в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 4,68 трлн вон (236,6 млрд руб.) до 89,4 трлн вон (4,5 трлн руб.). Соответствующий прогноз опубликовала пресс-служба компании.

Консолидированные продажи корпорации во втором квартале этого года достигли 171 трлн корейских вон (8,6 млрд руб.). Этот показатель на 129% выше выручки в апреле–июне 2025 года, когда компания получила 74,57 трлн вон (3,8 млрд руб.).

После публикации отчета акции компании упали на 10,1%. По словам опрошенных Reuters экспертов, реакция рынка обусловлена завышенными ожиданиями и опасениями рисков, связанных с развертыванием центров обработки данных для ИИ.

«Высокие финансовые результаты Samsung … в значительной степени были уже учтены в цене акций после того, как их стоимость выросла в преддверии публикации отчета», — цитирует агентство управляющего партнера Petra Capital Management Альберта Йонга. По его словам, инвесторы по-прежнему обеспокоены устойчивостью бума нейросетей и риском сокращения инвестиций в инфраструктуру ИИ американскими техногигантами.