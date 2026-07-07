Центр Москвы частично перекроют 11 июля ради парада ретротранспорта

11 июля в центре Москвы пройдет парад ретротранспорта. В связи с этим будет временно запрещено движение автотранспорта по некоторым улицам, сообщил столичный Дептранс.

С 00:01 до 18:00 будет закрыт проезд от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С 06:30 до 18:30 будет нельзя проехать по Чистопрудному бульвару от Покровки до Мясницкой улицы, а с 10:00 до 18:00 — наоборот. C 08:30 до 12:00 перекроют участки Садовнического проезда.

С 11:30 до 12:30 будет перекрыто движение в Садовническом и Устьинском проездах, Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту. Отмечается, что движение в этот промежуток остановится не более чем на 10 минут. Кроме того, с 00:01 до 20:00 нельзя будет припарковать автомобиль на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.

Парад начнется в 11:30 в субботу у станции метро «Новокузнецкая». Машины проедут до Чистопрудного бульвара — там же до 18:00 будет открыта выставка ретротранспорта.