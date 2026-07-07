Турецкий суд связал убийство российского посла Карлова со сторонниками Гюлена

34-й суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил, что убийство российского посла Андрея Карлова в 2016 году было заранее спланировано организацией FETO — оппозиционным движением сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Карлов

Фото: Посольство РФ в Турции Андрей Карлов

Фото: Посольство РФ в Турции

Российского посла убили в конце 2016 года — спустя несколько месяцев после заявления властей о попытке военного переворота в стране. В судебных документах указано, что FETO действовала как «шпионская и разведывательная сеть» и работала в интересах международных сил.

Организация хотела использовать убийство Андрея Карлова, чтобы показать Турцию как небезопасную страну, которая не может обеспечить безопасность иностранных послов, указано в материалах. Одной из целей было дестабилизировать отношения Анкары и Москвы и «довести стороны до грани войны», считает суд.

Убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года, нападавшего ликвидировали на месте. Суд вынес приговоры по этому делу в 2021 году — обвиняемые получили сроки от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В мае 2026 года расследование возобновили. По данным Sabah, турецкие спецслужбы хотят привлечь к ответственности Абдуллу Бозкурта — участника FETO, который курировал исполнителя убийства.