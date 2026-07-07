Китайский зонд «Тяньвэнь-2» сблизился с астероидом и начал исследования

Запущенный 29 мая 2025 года Китаем зонд «Тяньвэнь-2» успешно приблизился на расстояние 20 км к астероиду 2016HO3 и начал научные исследования, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). Зонд летел почти 400 суток и преодолел около 1 млрд км.

Во время сближения космический аппарат получил снимки небесного тела. Команда миссии использовала эти оптические навигационные данные, чтобы точнее определить координаты астероида. Если ранее на основе наземных наблюдений погрешность составляла сотни километров, то теперь ее удалось сократить до километрового масштаба.

Зонд впервые обнаружил астероид 6 июня. На следующий день на расстоянии 30 тыс. км он вышел в одну орбитальную плоскость с объектом, а 19 июня подошел к нему на расстояние в 2 тыс. км.

Задачей «Тяньвэнь-2» является сбор образцов с околоземного астероида, а также исследование кометы 311P в главном поясе, которая находится дальше Марса. Вся экспедиция рассчитана на 10 лет.

Эрнест Филипповский