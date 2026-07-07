Канада закупит 12 подлодок у немецкого производителя

Канадское правительство выбрало немецкую оборонную компанию TKMS в качестве подрядчика для строительства 12 подводных лодок, заявил премьер-министр Канады Марк Карни 6 июля перед отбытием на саммит НАТО в Турцию, передает BBC. Процедура подписания контракта займет несколько месяцев, отметил он.

Немецкий концерн конкурировал за право исполнить контракт с южнокорейским консорциумом во главе с Hanwha Ocean. Корабли класса Type 212CD, которые планирует получить Канада,— это совместный проект Германии и Норвегии: страны вместе разработали субмарину, закупают ее для своих флотов и делят между собой технологии.

«Канада должна быть готова защищать свои интересы, оберегать своих граждан, строить свою экономику и обеспечивать свое будущее», — заявил господин Карни. По его словам, сделка станет крупнейшей в истории страны закупкой вооружений. Премьер-министр также отметил, что контракт будет способствовать развитию канадского промышленного потенциала.

При этом Марк Карни добавил: если переговоры с TKMS не увенчаются успехом, Оттава сохраняет за собой право начать работу с южнокорейской Hanwha Ocean, которую он назвал «резервным поставщиком».

Правительство Канады пока официально не раскрывает стоимость сделки. По данным «Рёнхап», общая стоимость программы закупок, включая строительство и долгосрочное обслуживание всех кораблей, может составить до 60 трлн вон ($39,1 млрд). В самой TKMS заявили, что этот проект увеличит текущий портфель заказов компании более чем на 50%, а первую подлодку планируется поставить к 2033 году.

Канада объявила о поиске подрядчика для строительства нового флота подводных лодок в июле 2024 года. Входящие сейчас в состав канадского ВМФ четыре подлодки класса «Виктория» были закуплены в подержанном состоянии у Великобритании.

Влад Никифоров, Эрнест Филипповский