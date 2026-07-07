Колокольцев прилетел в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций государств — членов ООН. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Саммит состоится в штаб-квартире Организации с 7 по 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

У господина Колокольцева в Нью-Йорке также запланированы несколько двусторонних встреч, добавила госпожа Волк. С кем именно, она не уточнила.

Саммит в Нью-Йорке проходит раз в два года. Владимир Колокольцев с 2018 года находится под американскими санкциями, которые запрещают въезд на территорию США, и в 2022 году он в саммите не участвовал — тогда российской делегации от МВД визы выдавать отказались. Однако в 2024 году он саммит посетил.