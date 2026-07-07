В Минобороны Польши сообщили о резком снижении объемов военной помощи Украине

Основной объем польской военной помощи Украине пришелся на 2022–2023 годы — во время правления партии «Право и справедливость», сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Стоимость отправленного на Украину за этот период оценивается на сумму около 15 млрд злотых, заявил политик. С 2024 года Варшава помогла Киеву оружием всего на 1,55 млрд злотых, передает Rzeczpospolita.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Lukasz Glowala / Reuters Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Как указал господин Косиняк-Камыш, в первые два года российско-украинского конфликта Польша передала Вооруженным силам Украины значительное количество советской техники. Среди поставленного были танки Т-72, боевые машины БРДМ и БМП-1, артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и БМ-21 «Град», самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы С-200 «Вега» и С-125 «Нева», зенитные системы ЗСУ-23-4 «Шилка» и ЗСУ-23-2, а также комплексы «Оса» вместе с ракетами. Также были поставлены немецкие танки Leopard 2A4 и некоторые виды польской техники. Кроме того, Украина получала от Польши пулеметы ПКМ, автоматы АКМС, винтовки СВД и боеприпасы к ним.

«Некоторые пытаются преподнести это так, будто передавалась только постсоветская, неиспользуемая техника. Не существует неиспользуемой техники. Даже танки старых версий, Т-72 и PT-91 (польский основной боевой танк, основанный на Т-72М1.— "Ъ"), до сих пор используются и служат для обучения солдат»,— объяснил министр.

Начиная с 2024 года, Польша стала поставлять зенитные ракеты PAC-3 для систем Patriot, беспилотники Scan Eagle, а также ракеты, авиабомбы и другие снаряды. На этот этап пришлось около 9,4% от общей суммы всех польских военных пожертвований в пользу Украины за все время конфликта, сообщил глава ведомства.