Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек
Количество погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3,53 тыс. человек. Об этом сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
Число пострадавших превысило 16,7 тыс. человек. Без дома остались 17,8 тыс. венесуэльцев, следует из опубликованных политиком данных. Официальной статистики по числу пропавших без вести правительство страны до сих пор не предоставило. Согласно оценкам ООН, свыше 50 тыс. человек до сих пор не найдены.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. За ними последовали свыше 700 афтершоков. Самые сильные разрушения зафиксированы в городе Ла-Гуайра к северу от Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране с 1900 года. Эпицентры находились недалеко от городов Морон и Сан-Фелипе. По оценкам Геологической службы США, число жертв с вероятностью 44% может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек, а экономический ущерб — от 2% до 20% ВВП. Усложняет ситуацию и тот факт, что Венесуэла, несмотря на крупнейшие запасы нефти, находится в тяжёлом экономическом положении, вызванном многолетними санкциями, гиперинфляцией и неэффективным управлением.
Одним из факторов, усугубивших последствия стихийного бедствия, стало большое количество зданий, построенных в середине XX века и неустойчивых к землетрясениям. Отсутствие адекватной инфраструктуры и ограниченные ресурсы правительства затрудняют спасательные операции и ликвидацию последствий. Многие жители были дома во время толчков, что, возможно, также увеличило число жертв.
После землетрясений многие международные организации и страны, включая США, Францию, Испанию и Германию, предложили Венесуэле помощь. Россия также заявила о готовности оперативно рассмотреть запросы о помощи в случае их поступления. Однако, по данным зарубежных СМИ, стране не хватает техники и спасателей для разбора завалов, а власти столкнулись с проблемой нехватки топлива для спецтехники.