Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,5 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране с 1900 года. Эпицентры находились недалеко от городов Морон и Сан-Фелипе. По оценкам Геологической службы США, число жертв с вероятностью 44% может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек, а экономический ущерб — от 2% до 20% ВВП. Усложняет ситуацию и тот факт, что Венесуэла, несмотря на крупнейшие запасы нефти, находится в тяжёлом экономическом положении, вызванном многолетними санкциями, гиперинфляцией и неэффективным управлением.

Одним из факторов, усугубивших последствия стихийного бедствия, стало большое количество зданий, построенных в середине XX века и неустойчивых к землетрясениям. Отсутствие адекватной инфраструктуры и ограниченные ресурсы правительства затрудняют спасательные операции и ликвидацию последствий. Многие жители были дома во время толчков, что, возможно, также увеличило число жертв.

После землетрясений многие международные организации и страны, включая США, Францию, Испанию и Германию, предложили Венесуэле помощь. Россия также заявила о готовности оперативно рассмотреть запросы о помощи в случае их поступления. Однако, по данным зарубежных СМИ, стране не хватает техники и спасателей для разбора завалов, а власти столкнулись с проблемой нехватки топлива для спецтехники.