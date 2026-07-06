Мосбиржа разрешила торговать валютными облигациями в долларах

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 6 июля запустила сделки с облигациями и репо в долларах США, сообщила пресс-служба торговой площадки. Срок таких сделок — от одного до семи расчетных дней.

Инвесторам стали доступны беспоставочные репо (аналогичны классическому репо, но без реальной физической поставки валюты.—"Ъ") в долларах по курсу, сформированному на валютном рынке биржи.

При открытой долларовой позиции на валютном рынке также можно совершать сделки с облигациями, номинированными в долларах, евро и юанях. В списке — около 200 выпусков, включая еврооблигации, замещающие и корпоративные облигации с валютным номиналом.

По оценке Мосбиржи, возможность покупать и продавать облигации напрямую за доллары расширит арсенал управляющих капиталом, позволит им эффективнее управлять ликвидностью и процентным риском, а также повысит качество ценообразования по бумагам.

Из-за санкций прямые биржевые торги реальным долларом на Мосбирже приостановлены. Сделки с долларом и евро теперь происходят на внебиржевом рынке. С февраля 2026 года на Мосбирже начались торги новым продуктом — валютной парой «доллар США — российский рубль». Иначе его называют аналогом доллара (USDRUB_TOM).