Мосбиржа разрешила торговать валютными облигациями в долларах
Московская биржа (MOEX: MOEX) с 6 июля запустила сделки с облигациями и репо в долларах США, сообщила пресс-служба торговой площадки. Срок таких сделок — от одного до семи расчетных дней.
Инвесторам стали доступны беспоставочные репо (аналогичны классическому репо, но без реальной физической поставки валюты.—"Ъ") в долларах по курсу, сформированному на валютном рынке биржи.
При открытой долларовой позиции на валютном рынке также можно совершать сделки с облигациями, номинированными в долларах, евро и юанях. В списке — около 200 выпусков, включая еврооблигации, замещающие и корпоративные облигации с валютным номиналом.
По оценке Мосбиржи, возможность покупать и продавать облигации напрямую за доллары расширит арсенал управляющих капиталом, позволит им эффективнее управлять ликвидностью и процентным риском, а также повысит качество ценообразования по бумагам.
Из-за санкций прямые биржевые торги реальным долларом на Мосбирже приостановлены. Сделки с долларом и евро теперь происходят на внебиржевом рынке. С февраля 2026 года на Мосбирже начались торги новым продуктом — валютной парой «доллар США — российский рубль». Иначе его называют аналогом доллара (USDRUB_TOM).
Решение Мосбиржи о запуске торгов валютными облигациями в долларах США является частью её стратегии по адаптации к меняющимся условиям и расширению спектра доступных финансовых инструментов, особенно после введения санкций. Эти санкции, вступившие в силу в июне 2024 года, привели к тому, что прямые торги реальным долларом и евро на бирже были приостановлены, а сделки с этими валютами перешли на внебиржевой рынок через российские банки. Тогда же США внесли Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий в санкционный список, что фактически отрезало биржу от долларовой системы.
В ответ на эти ограничения, Мосбиржа активно развивает альтернативные инструменты. Так, с февраля 2026 года на бирже начались торги новой валютной парой «доллар США – российский рубль» (USDRUB_TOM), которая выступает в качестве аналога доллара. Ранее, с 23 июня 2025 года, Мосбиржа также расширила валютный спектр для расчётов по сделкам репо, включив тенге и белорусские рубли, а с 9 июня 2026 года ввела мини-фьючерсы на курсы доллара и евро к рублю с уменьшенным размером лота для удобства инвесторов. Эти шаги направлены на обеспечение непрерывности торгов и предложение участникам рынка новых возможностей для управления ликвидностью и рисками в условиях санкционного давления.