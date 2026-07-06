Греческая оппозиция потребовала отставки советника премьера после разговора с российскими пранкерами
Оппозиционные партии Греции призвали отправить советника премьер-министра по нацбезопасности Таноса Докоса в отставку. Поводом стал розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), при разговоре с которыми он раскрыл «чувствительную информацию» о внутренней политике страны, пишет Euractiv.
Разговор состоялся спустя почти два месяца после того, как в греческих водах обнаружили морской беспилотник. По данным издания, пранкеры связались с господином Докосом под видом секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова. Греческий политик в разговоре с ними допустил досрочное проведение парламентских выборов в 2026 году, а также раскрыл секретную информацию о поездках главы Национальной разведывательной службы.
В разговоре с греческими СМИ Танос Докос настаивал на том, что он говорил с пранкерами по видеосвязи. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, в свою очередь, утверждали, что всю информацию советник премьера предоставил в электронном письме. Среди партий, которые призвали снять господина Докоса с должности после инцидента, — левоцентристское Всегреческое социалистическое движение.
Инциденты с пранкерами, выдающими себя за высокопоставленных лиц, не редкость. Например, в 2024 году глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон подвергся розыгрышу, когда ему позвонил человек, представившийся экс-президентом Украины Петром Порошенко. Аналогичные инциденты происходили и с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, которым звонили пранкеры Вован (Алексей Столяров) и Лексус (Владимир Кузнецов) от имени армянского премьера Никола Пашиняна. За последний год эти пранкеры также общались с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Польши Анджеем Дудой.
В Греции оппозиционные партии неоднократно заявляли о недоверии правительству. Например, в марте 2024 года, а также в марте 2025 года оппозиционная партия ПАСОК инициировала рассмотрение в парламенте вотума недоверия правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса из-за расследования железнодорожной катастрофы 2023 года. Тогда парламент отклонил вотум недоверия. В ответ на это произошли беспорядки у здания парламента в Афинах, во время которых полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Греция является членом Евросоюза и НАТО, но часто находится под давлением из-за своей позиции по ряду вопросов. Например, Греция вместе с другими странами ЕС поставляет вооружения Украине, но также сталкивается с давлением со стороны ЕС с требованием усилить эту поддержку. Кроме того, Греция и Венгрия, например, заблокировали введение 11-го пакета санкций против России, а Греции, Кипр и Мальта выступали против ограничения потолка цен на закупку российских энергоносителей.