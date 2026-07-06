Греческая оппозиция потребовала отставки советника премьера после разговора с российскими пранкерами

Оппозиционные партии Греции призвали отправить советника премьер-министра по нацбезопасности Таноса Докоса в отставку. Поводом стал розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), при разговоре с которыми он раскрыл «чувствительную информацию» о внутренней политике страны, пишет Euractiv.

Разговор состоялся спустя почти два месяца после того, как в греческих водах обнаружили морской беспилотник. По данным издания, пранкеры связались с господином Докосом под видом секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова. Греческий политик в разговоре с ними допустил досрочное проведение парламентских выборов в 2026 году, а также раскрыл секретную информацию о поездках главы Национальной разведывательной службы.

В разговоре с греческими СМИ Танос Докос настаивал на том, что он говорил с пранкерами по видеосвязи. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, в свою очередь, утверждали, что всю информацию советник премьера предоставил в электронном письме. Среди партий, которые призвали снять господина Докоса с должности после инцидента, — левоцентристское Всегреческое социалистическое движение.