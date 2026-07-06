Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары российских войск по железнодорожной инфраструктуре на Украине, как и по другим объектам её энергетической и транспортной инфраструктуры, являются частью серии систематических атак. Министерство обороны России регулярно заявляет о поражении таких объектов, утверждая, что они используются в интересах ВСУ для транспортировки оружия, техники и личного состава. Целью этих действий декларируется снижение военно-экономического потенциала Украины и нарушение логистики Вооружённых сил Украины.

Подобные удары часто наносятся в ответ на атаки ВСУ по территории России, включая приграничные регионы. Например, после обстрела Белгорода в декабре 2023 года Минобороны РФ заявило об ответных ударах по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове. При таких атаках задействуются оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники, в том числе типа «Герань».

Кроме железнодорожной инфраструктуры, целями российских ударов становятся энергетические объекты, включая электростанции и газораспределительные станции, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Это указывает на комплексный подход к дезорганизации военно-промышленного производства и снабжения украинских войск.