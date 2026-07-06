Netflix отматывает просмотры

80% зрителей Netflix бросают смотреть сериалы после первого сезона. Это касается даже хитов стриминга, пишет Bloomberg. Так, последний сезон «Аватара: Легенда об Аанге» перестали смотреть больше половины зрителей. При этом «Аватар» стал самым просматриваемым сериалом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из самых популярных проектов Netflix 2023 года — «Большой куш» — потерял во втором сезоне больше трети аудитории. «Грызня» — более 70%, «Ночной агент» — почти половину. На этом фоне проект решили закрыть после следующего сезона. За 2026 год у стриминга было всего два крупных проекта: «Его и ее» и продолжение «Бриджертонов». И только последнему удается держать зрителя, говорит выпускающий редактор 2х2 медиа, автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина:

«Можно выделить несколько причин. Самая главная — у Netflix закончились громкие проекты вроде "Игры в кальмара" и "Очень странных дел". Остались "Бриджертоны", тоже популярные — скорее всего, они в статистику не попадают. Плюс Netflix выпускает весь сезон сразу, у зрителей нет возможности создать ажиотаж вокруг проекта. Тот же HBO или Amazon делают релизы по одной серии в неделю — люди обсуждают каждую, строят теории, активность растет.

У Netflix такой стратегии нет. При этом он определяет успех не по зрителям, а по числу новых подписчиков. Платформа может привлечь их свежим проектом — как было с первым сезоном "Аватара", но второй потерял 59% зрителей. У "Грызни" другая ситуация: актеры меняются каждый сезон, и бывшие зрители могли просто не прийти на продолжение. Подписчики не будут ждать».

При этом у HBO ситуация немного иная, отмечает The Guardian. Стриминг тоже выпускает проекты с долгими перерывами, но интерес к ним так стремительно не угасает. Например, «Одни из нас», несмотря на двухлетнюю паузу, привлек между сезонами дополнительные 600 тыс. зрителей. Аудитория «Белого лотоса» кратно растет от сезона к сезону. «Дом Дракона» между вторым и третьим сезонами потерял зрителей — но всего 8%, отмечает The Guardian. Но дело не только в стратегии выпуска, считает кинокритик Иван Афанасьев. Падение интереса — проблема глобальная:

«Сейчас ощутимый кризис идей — мы смотрим одно и то же. Если тебе не зашел "Аватар", зачем смотреть второй сезон, когда можно найти что-то свежее? HBO более ответственно подходит к проектам — у них каждый сериал с новой задумкой. Но и у них рейтинги не всегда взлетают. У Netflix же безграничная копилка контента, произведенного по конвейеру — логично, что просмотры падают.

В России ситуация хуже: ограничения не позволяют создавать то, что людям хотелось бы смотреть. Сейчас в основном комедии и детективы про маньяков, где злодея поймают. Нет актуального контента. У Netflix другая проблема: они актуальность пихают везде. Ты хочешь комедию, а получаешь социальное высказывание, которое уже видел много раз».

Весной с российских стримингов удалили третий сезон «Метода» с Константином Хабенским. Предписание выдал Роскомнадзор на основании решения Минкультуры — в проекте обнаружили материалы, дискредитирующие традиционные ценности.

Екатерина Вихарева