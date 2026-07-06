Успеваемость проверят на качество

Комитет Госдумы по просвещению предложил законодательно закрепить обязанность государства контролировать успеваемость детей, изучающих школьную программу дома самостоятельно. Прохождение промежуточной аттестации очно в учебных заведениях предусмотрено и сейчас, однако единого расписания таких проверок нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Родители по своей инициативе должны договариваться с выбранной школой — и та не может отказать в аттестации. При этом, как говорят учителя, общеобразовательное учреждение не заинтересовано объективно оценивать таких детей. Проще дать ребенку несложную контрольную, чтобы поставить тройку или четверку, ведь двойка, скорее всего, вызовет конфликт. Однако вряд ли это решит глобальную проблему качества образования вне школьных стен, считает создатель и главный редактор порталов «РЕШУ ЕГЭ» и «СДАМ ГИА» Дмитрий Гущин:

«Это наиболее популярно в старших классах — особенно во втором полугодии 11-го, когда родители и ребенок считают, что общее образование уже получено, и надо сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ или ОГЭ. Проблема в том, что в течение какого-то периода ребенок действительно получает меньше знаний, чем в школе. Сам ученик еще маленький и не понимает, что важно, а что нет.

Почему родители забирают детей из школы? Либо конфликты возникают с одноклассниками и учителями, либо взрослые считают, что в школе дают много лишнего. В каких-то случаях это оправданно: ребенок, например, гениальный музыкант, ездит на гастроли или участвует в соревнованиях, и у него нет времени учиться очно. Когда таких детей становится все больше, возникает вопрос: что они изучают и кто за этим следит?»

По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года домашнее обучение выбрали почти 100 тыс. детей — всего среднее образование получали 18 млн.

При этом растет число учащихся, заинтересованных в переходе на самостоятельное изучение предметов, в том числе с помощью онлайн-сервисов. Нагрузка на учителей, которым придется проводить более частые аттестации, увеличится, говорит профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина:

«Введут определенные показатели, по которым учителя будут отчитываться. Ответственность за результат все равно ляжет на них. В силу напряженности региональных бюджетов и оплаты труда у учителей нет дополнительных резервов. А родители, которые не следят за детьми, не помогают им. Школьники не мотивированы из-за отсутствия поддержки и хороших результатов».

В Минпросвещения заявляют, что дефицит учителей в начале 2026 года составлял около 50 тыс. человек. Больше всего не хватает специалистов по математике, физике, информатике и иностранным языкам.

Юлия Савина