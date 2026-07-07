Не разливной сезон

Производство коньяка в России в июне упало почти на 26,7% год к году. Эксперты связывают это в том числе с введенными в конце мая ограничениями на поставку армянских коньячных спиртов, из которых разливается такая продукция. Также на объемах выпуска сказывается общее снижение спроса на коньяк из-за существенного роста цен на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В июне производство коньяка в России снизилось сразу на 26,67% год к году, до 558,9 тыс. декалитров (дал), следует из расчетов “Ъ” на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Всего в первом полугодии было выпущено 3,22 млн дал такой продукции, что на 6,6% меньше год к году. В июне тенденция к падению усилилась. Для сравнения: в январе—мае снижение производства коньяка составило всего 1%.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает это с ограничением поставок в Россию коньяка и коньячных спиртов из Армении. 23 мая этого года Роспотребнадзор приостановил продажи в России коньяка и тихих вин трех армянских производителей — ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян» — из-за несоответствия обязательным требованиям (см. “Ъ” от 23 мая). Республика была одним из крупнейших поставщиков коньячных спиртов и готового коньяка для России. За столь короткий срок российские производители не успели перестроить цепочки поставок сырья для разлива коньяка, поясняет господин Московский.

Владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин считает, что снижение производства коньяка также связано с изменением потребительских предпочтений. По его мнению, в отличие от виски, рома или джина, которые часто используются для приготовления коктейлей и смешанных напитков, коньяк остается самым консервативным продуктом и потребляется преимущественно в чистом виде.

Андрей Московский снижение спроса на коньяк связывает с его существенным подорожанием. С начала 2026 года минимальную розничную стоимость на коньяк сроком выдержки не менее трех лет подняли на 16%, до 755 руб. за бутылку объемом 0,5 л. Из-за спада продаж многие ритейлеры не стремятся запасаться коньяком впрок, а производители не заполняют стоки, констатирует господин Московский. По его оценке, предпосылок для восстановления спроса на такую продукцию сейчас пока практически нет. Он прогнозирует, что по итогам 2026 года продажи коньяка в России могут снизиться до 12 млн дал. Для сравнения: за прошлый год было продано всего около 12,85 млн дал коньяка, следует из подсчетов РАТК.

Помимо коньяка сокращается выпуск и другого алкоголя. Согласно данным РАТК, всего в первой половине 2026 года в России произвели 519,3 млн дал алкогольных напитков, что на 3,1% меньше год к году. Разлив спиртных напитков крепче 9% снизился на 2,2%, до 45,79 млн дал. В том числе выпуск водки снизился на 4%, до 30,11 млн дал, других спиртных напитков — на 8,8%, до 3,6 млн дал. Положительную динамику показывают только ликеро-водочные изделия: их производство выросло на 9,9%, до 8,84 млн дал.

Производство основных видов алкоголя в России в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Категория Производство (тыс. дал) Изменение год к году Пиво 385137,6 –2,3 Пивные напитки 57988,6 –4,4 Водка 30119,6 –4,0 Вина тихие 15441,6 –12,6 Ликеро-водочные изделия 8847,4 9,9 Вина игристые 6194,3 –14,0 Сидр 5174,6 11,4 Другие крепкие спиртные напитки* 3600 –8,8 Коньяки 3223,5 –6,6 Медовуха 2043,6 7,2 Плодовая продукция 485,9 –36,8 Слабоалкогольная продукция 458,5 –36,8 Вина ликерные 441,1 –31,6 Пуаре 106,5 –14,3 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 25,8 –47,1 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 12,1 5,8 Алкогольная продукция всего 519300,7 –3,1 Открыть в новом окне *Виски, джин, ром, текила. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

В целом данные по объемам производства коррелируют с розничными продажами продукции, говорит президент компании Ladoga Вениамин Грабар. В июне продажи крепкого алкоголя в рознице снизились еще сильнее, чем в мае, говорит Павел Победкин. В первую очередь он связывает это со снижением покупательной способности населения. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук ожидает, что производство алкоголя продолжит снижаться до конца 2026 года.

По подсчетам РАТК, выпуск тихого вина в январе—июне текущего года снизился на 12,6% год к году, до 15,44 млн дал, игристого — на 14%, до 6,19 млн дал, ликерных вин и плодовой продукции — на 31,6% и 36,8%, до 441,1 тыс. и 485,9 тыс. дал соответственно. Производство напитков брожения снизилось на 2,4%, до 450,45 млн дал.

Владимир Комаров