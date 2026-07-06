Главы комитетов Госдумы отчитаются о продленной работе 22-23 июля
Совет Думы 6 июня поддержал инициативу спикера Вячеслава Володина, предложившего председателям комитетов выступить с отчетами об итогах работы, говорится на сайте нижней палаты. Ожидается, что их заслушают в последнюю пленарную неделю на заседаниях 22 и 23 июля. Господин Володин отметил, что отчеты должны стать ежегодными, и предложил внести соответствующие поправки в регламент Госдумы.
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Также на рассмотрение палаты был внесен проект постановления о других изменениях. В частности, спикер будет назначать руководителя аппарата и его заместителей с согласия комиссии по регламенту, а не совета Думы, как это было до сих пор. Структуру комитетов нового созыва будет формировать действующая комиссия по регламенту, а не временная. Помощникам депутатов придется уходить в отпуск с учетом пленарных недель и сдавать декларации о доходах, если их трудовые отношения будут оформлены как госслужба. И, наконец, проекты постановлений, которые Дума не успеет посмотреть, не будут сниматься с рассмотрения, а перейдут в «наследство» следующему созыву.
Инициатива спикера Вячеслава Володина о ежегодных отчетах глав комитетов Госдумы и изменениях в регламенте, которую Совет Думы поддержал 6 июня, является частью более широких усилий по повышению эффективности работы палаты. В прошлом Володин уже предлагал вводить KPI для комитетов и регулярно обсуждать статистику по "зависшим" законопроектам, отмечая, что если сотрудники комитетов не готовы улучшать показатели, их не будут премировать. Необходимость такой работы он объяснял стремлением повысить эффективность законотворческой деятельности, в том числе в связи с СВО и посланием президента.
Изменения регламента, предложенные Володиным, не являются единичным случаем. Например, ранее обсуждался вопрос о внесении изменений в регламент Думы, чтобы накануне отчета Счетной палаты (СП) ее глава и аудиторы встречались с думскими фракциями и председателями профильных комитетов. Также ранее Володин анонсировал изменение формата проведения "правительственных часов" в Госдуме, чтобы они представляли собой неформальный отчет министерств, а обсуждение конкретных проблем, волнующих граждан.