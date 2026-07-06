Сегодня будем говорить о российском фондовом рынке. Очередной день снижения, негативная динамика сохраняется. Что интересного для инвесторов может быть в текущей обстановке? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Мы падаем достаточно долго: 17 недель, по-моему, подряд идет снижение на российском рынке акций. Ваше мнение в целом о том, что происходит, какие есть зоны поддержки инвесторов? И могут ли в такой ситуации возникать идеи на финансовом рынке?

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: Действительно, российские акции падают уже 17 недель подряд, и, конечно, есть техническая перепроданность рынка. Но, с другой стороны, больших фундаментальных причин для разворота медвежьего тренда нет. Негативная ситуация связана, во-первых, с усилением геополитических рисков. Во-вторых, с большим дефицитом бюджета, сопровождающимся ухудшением собираемости налогов и вялым спросом на ОФЗ. В-третьих, сыграло роль изменение в более жесткую сторону денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор лишь незначительно понизил ключевую ставку и может повысить прогноз по средней ставке на ближайшем опорном заседании. Поэтому в этой ситуации стоит увеличивать вложения в облигации. Также можно рассмотреть валютные выпуски облигаций, поскольку цена на российскую нефть Urals сейчас около $50 за баррель. Что касается акций, защитными в такой непростой ситуации могут быть банковские бумаги, например, акции «Дом.РФ» или Сбербанка, у которых растет прибыль и дивидендная доходность превышает 10%.

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