В Екатеринбург прибыли пять новых автобусов-«гармошек»

В Екатеринбург прибыли первые пять из 15 анонсированных автобусов-«гармошек». В сентябре они выйдут на маршруты № 50, 64 и 67, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Контракт на поставку техники администрация заключила в мае с компанией «Автотехком». Автобусы рассчитаны на 184 пассажира и оснащены валидаторами, USB-разъемами и системой «Умный город». Она фиксирует количество пассажиров, которые оплатили проезд и выводит данные на электронное табло.

Ранее сообщалось, что с 27 июня на маршрут № 13 после обкатки вышел новый трехсекционный трамвай «Кастор».

Полина Бабинцева