В Екатеринбурге новый трамвай «Кастор» с 27 июня выйдет на маршрут №13

Новый трамвай «Кастор» завершает обкатку и с 27 июня выйдет работать на маршруте №13, который проходит от ЖБИ до района Семь ключей, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Пока трамвай проходит техническую обкатку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети главы Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: соцсети главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Господин Орлов напомнил, что Екатеринбург заключил контракт на поставку 53 новых трехсекционных трамваев, сейчас город получил уже шесть, остальные придут до конца года. Они низкопольные, что позволяет пассажирам легче попадать в салон, обеспечивают комфортную температуру в салоне зимой и летом, дают возможность зарядить телефон внутри.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях уточнил, что новыми трамваями обеспечат маршруты, связывающие Академический район и микрорайон ЖБИ с другими частями города. «Это динамично развивающиеся территории, застройка которых продолжается, а к транспортной доступности есть вопросы»,— указал глава региона.

Помимо этого, в парк общественного транспорта закупят 140 автобусов: 100 большого класса, 25 среднего и еще 15 «гармошек» особо большого класса. Из них 120 перейдут в Гортранс, еще 20 — частным перевозчикам.

Анна Капустина