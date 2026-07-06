«Т-Технологии» выкупили с рынка акций на 2 млрд рублей

За последние две недели «Т-Технологии» (материнская структура Т-Банка) выкупили своих акций с рынка на 2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании (есть у «Ъ»).

«Выкупленные с рынка акции Т мы используем для долгосрочной программы мотивации менеджмента, годовая потребность которой составляет около 2% от общего числа акций»,— пояснили в компании. По действующей программе до конца 2026 года «Т-Технологии» планируют выкуп бумаг объемом до 5% капитала (до 10% акций в свободном обращении).

Текущие котировки акций «Т-Технологий», считают в компании, указывают на значительный разрыв между рыночной оценкой бизнеса и его фундаментальной стоимостью. При этом менеджмент группы продолжает ориентироваться на прогноз роста операционной чистой прибыли и дивидендов на акцию на 20% и более в 2026 году. Средняя целевая цена бумаг «Т-Технологий» в ближайшие 12 месяцев, по мнению независимых аналитиков, ожидается на уровне 493 руб.

По состоянию на 19:01 мск 6 июля акции «Т-Технологий» теряли на 1,65% и торговались на уровне 248,46 руб. за штуку. Free-float бумаг «Т-Технологий» составляет 51%.

«Т-Технологии» (до 2024 года — ТКС Холдинг) — российская IT-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, кибербезопасности, а также цифровых решений для бизнеса и госструктур. Основу экосистемы компании составляет Т-Банк. Ключевой акционер группы — «Интеррос» Владимира Потанина (доля 41,4%).