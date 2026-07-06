Стокгольмский арбитраж достиг гендерного паритета в назначениях арбитров

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) фиксирует заметный рост доли женщин среди арбитров, выбираемых для рассмотрения споров. Это следует из доклада о назначениях арбитров за 2020–2024 годы. Всего в исследовании фигурируют 1107 лиц, входящих в коллегию арбитров по 854 делам и 436 арбитров, единолично рассматривавших споры.

Если в предыдущем периоде (2015–2019) женщины составляли 20% всех назначений, то в 2020–2024 годах их доля выросла до 34% (378 женщин и 729 мужчин). В случаях, когда арбитров назначал сам SCC, фактически достигнут гендерный паритет — 51% женщин и 49% мужчин. Стороны споров выбирали женщин существенно реже — в 26% случаев (14% в 2015–2019 годах).

Самым часто назначавшимся арбитром в период с 2020 по 2024 год стала женщина (ее имя не названо), она получила 40 назначений, из которых 33 были сделаны сторонами спора, 3 — арбитражным учреждением и 4 — соарбитрами. При этом SCC отмечает, что участники спора остаются главным «драйвером» формирования состава арбитражных трибуналов: на них пришлось 62% всех назначений, тогда как на SCC — 33%, а на соарбитров — 5%. В связи с этим дальнейший прогресс в разнообразии арбитражного сообщества будет зависеть не только от института, но и от пользователей арбитража и их юридических консультантов, отмечается в докладе.

По размеру гонорара динамика неоднозначная. В стандартных (неускоренных) разбирательствах средний гонорар женщин-председателей и единоличных арбитров почти сравнялся с мужским: €43,8 тыс. против €45,5 тыс. Однако в медианных значениях разрыв в размере гонорара, наоборот, вырос с 14,6% до 20,5%, составив €28,9 тыс. у женщин против €34,8 тыс. у мужчин.

Возрастной профиль также показывает различия: SCC назначал более молодых арбитров (медиана 48,6 года), тогда как стороны и соарбитры чаще выбирали судей постарше (медиана 56,5 года). В 2020–2024 годах арбитры представляли 36 юрисдикций, чаще всего это были Швеция, Великобритания и Финляндия, а граждане России оказались на десятом месте (12 человек, 3% от общего числа).

Варвара Кеня