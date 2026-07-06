Подарки с выставки

С надеждой на запуск нового инвестиционного цикла в промышленности правительство добавляет точечные меры поддержки этого сектора. На пленарной сессии открывшейся в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2026» премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о нескольких таких инициативах: они касаются действующей программы промышленной ипотеки, расширения компенсации инвесторов в рамках соглашений о защите капиталовложений, а также компенсации затрат предприятий при переходе на отечественный софт.

В условиях ограниченного бюджета и слабого экономического роста власти намерены несколько подправить механизмы поддержки промышленности, увязав их с показателями выпуска и загрузки мощностей предприятий, показала пленарная сессия стартовавшей 6 июля в Екатеринбурге XVI промышленной выставки «Иннопром».

«Меры поддержки надо настраивать на весь технологический контур — с жесткой увязкой с конкретными показателями выпуска продукции, загрузки мощностей, устойчивости проектов на длинном горизонте»,— заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас поддержка производственного бизнеса ориентирована на аналогичный точечный подход — в приоритете отрасли и проекты, важные для государства с точки зрения достижения поставленных им национальных целей.

Михаил Мишустин признал, что макроэкономическая ситуация в стране повлияла на темпы наращивания объемов выпуска продукции — они «несколько снизились».

Если в 2025 году обрабатывающий сектор вырос на 3,6%, то по итогам этого года власти ожидают прироста лишь на 1%. Премьер констатировал наличие ограничителей в этой сфере: технических, финансовых, организационных, регуляторных. Такие барьеры он призвал устранять без «долгих бюрократических процедур», опираясь на обратную связь от бизнеса.

Не позднее 2027 года правительство рассчитывает запустить новый инвестиционный цикл, который должен сменить нынешнюю «инвестиционную паузу» (по прогнозу Минэкономики, объем капвложений в этом году снизится на 1,5% к 2025 году). Надежду на перезапуск чиновникам дают масштабы предыдущих вложений в модернизацию предприятий и строительство современных площадок. Михаил Мишустин сообщил, что за последние пять лет совокупные инвестиции в основной капитал составили около 24 трлн руб. и почти треть этой суммы пришлась на прошлый год.

Новых мер поддержки промышленников и регионов у правительства к «Иннопрому» нашлось немного, но они все же есть.

Дополнительно на 2026 год из резервного фонда правительства выделено 3 млрд руб. на поддержку программы промышленной ипотеки. Она действует с сентября 2022 года, и на сегодняшний день выдано уже около 1,1 тыс. льготных кредитов на общую сумму свыше 116 млрд руб. За счет этих вложений, отметил Михаил Мишустин, после ухода зарубежных компаний с отечественного рынка удалось сохранить ряд производственных площадок.

Другая мера поддержки — оформленная принятым 15 июня постановлением правительства возможность муниципалитетам возмещать затраты инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Ранее это могли делать только регионы. Компенсация будет предоставляться в форме субсидии за счет уплаченных налогов или через налоговый вычет. Размер такой компенсации составит до 50% затрат на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, которые используются для реализации инвестиционного проекта, и до 100% — на объекты сопутствующей инфраструктуры.

Наконец, еще одна мера, анонсированная на «Иннопроме»,— с этого года предприятиям будут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского программного обеспечения. Таким способом власти намерены ускорить переход на отечественный индустриальный софт и обеспечить конкурентоспособность наукоемких секторов.

Полина Попова, Екатеринбург; Вадим Вислогузов