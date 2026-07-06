Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смена правительства Литвы и назначение Миндаугаса Синкявичюса произошли на фоне перестановки в правящей коалиции. Социал-демократическая партия, возглавляемая Синкявичюсом, разорвала сотрудничество с партией «Заря над Неманом» в начале июня 2026 года и сформировала новое партнерство с «Демократами во имя Литвы». Это привело к отставке предыдущего кабинета Инги Ругинене, которая занимала пост премьер-министра с августа прошлого года. Отметим, что Инга Ругинене возглавила правительство после отставки Гинтаутаса Палуцкаса в августе 2025 года, который ушел на фоне скандала, связанного с обвинениями в использовании служебного положения для развития семейного бизнеса. Во время ее девятимесячного премьерства был приоритет национальной безопасности и она выступала за неизбежность введения всеобщего призыва.

Значимым контекстом для нового премьера Миндаугаса Синкявичюса является его позиция по поводу статьи 137 Конституции Литвы, запрещающей размещение ядерного оружия и иностранных военных баз. Синкявичюс, как и большинство лидеров парламентских фракций, считает эту статью устаревшей и допускает ее исключение. Он также ранее высказывался за введение всеобщей воинской повинности, что перекликается с позицией его предшественницы Инги Ругинене. Эти инициативы обсуждаются на фоне усилившихся дискуссий в Европе касательно воинской обязанности и увеличения расходов на оборону, что поддерживается всеми основными партиями Литвы из-за опасений по поводу России.