«Отказать будет неудобно»

Дональд Трамп настроен решительно. СМИ пишут, что президент США в ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре намерен добиваться мирного завершения украинского конфликта. Глава Белого дома встретится с Владимиром Зеленским, после чего планирует позвонить Владимиру Путину. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе полагает: максимум, на что можно рассчитывать, — это возобновление переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Различные источники пробрасывают в СМИ тезис о том, что Дональд Трамп настроен решительно и намерен использовать площадку саммита НАТО в Анкаре, чтобы положить конец противостоянию вокруг Украины. Предположительно на 8 июля намечена его встреча с Владимиром Зеленским. После этого президент США планирует позвонить Владимиру Путину. Что будет дальше, источники не сообщают. Так что придется напомнить ход событий последних дней.

4 июля по итогам телефонного разговора с главой Белого дома Зеленский заявил, что Америке вполне по силам все это прекратить. Однако действовать нужно решительно. Видимо, решительность заключается в том, чтобы как следует надавить именно на Россию. Затем состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. Главным его итогом, судя по всему, было обещание США оставаться в переговорном процессе и не уходить в сторону. Также, возможно, в РФ вновь приедут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Правда, не совсем понятно когда.

Одновременно появились сообщения в СМИ, что Кремль не собирается идти на уступки по крайней мере до февраля будущего года. К этому времени предполагается полностью установить контроль над Донбассом. Источники сообщают, что обсуждается вопрос о возобновлении российско-украинских переговоров, возможно, в Стамбуле. В этом заинтересован прежде всего Реджеп Тайип Эрдоган, которому важно повысить значимость Турции как посредника. И опять же саммит НАТО проходит в Анкаре — в таких случаях хозяина мероприятия принято отблагодарить за гостеприимство. Таким образом, можно рискнуть сказать, что самое большее, на что можно рассчитывать, — это возобновление диалога между Киевом и Москвой.

Результат не особенно важен — главное, показать миру, что процесс не остановлен, а продолжается. Если Трамп это предложит обеим сторонам, отказать ему будет неудобно. Подобное можно будет продать не как прорыв, но как определенный прогресс. Это Трампу и нужно, чтобы избежать обвинений в том, что он не в состоянии урегулировать проблему. Соответственно, главная цель Зеленского на саммите НАТО в Анкаре — получить гарантии дальнейших поставок оружия и, в частности, систем ПВО. К слову, в проекте декларации мероприятия указано, что Россия является главной угрозой для НАТО.

Тем не менее газеты пишут, что партнеры — в первую очередь Европа — всячески пытаются не раздражать Трампа, поэтому украинская тема не является главной на официальных заседаниях. В центре внимания будет повышение оборонных расходов — то, чего Трамп добивается от союзников. Здесь и содержится главная интрига: тратить деньги никто не хочет, к тому же есть опасения, что США бросят Европу на произвол судьбы, а защищаться самим пока не очень получается. Намерения такие есть, но конкретных планов, как это сделать, пока не наблюдается.

Дмитрий Дризе