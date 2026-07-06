Актер развратного жанра

Подмосковный главк СКР объявил 6 июля о завершении расследования уголовного дела в отношении «новосибирского маньяка» Алексея Гаськова. По версии следствия, ранее судимый 51-летний мужчина в начале 2000-х годов совершил в столичном регионе десять убийств на сексуальной почве, а одной из его жертв стала племянница советника президента Перу. В свое время Гаськов, мечтавший стать актером и имевший определенный талант, задерживался на родине по подозрению в серии убийств и даже сделал признание. Но потом выяснилось, что преступления совершал его друг — ныне отбывающий пожизненный срок «джинсовый маньяк» Михаил Юдин, расправлявшийся с брюнетками в обтягивающих брюках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гаськов

Фото: ГСУ СК России по Московской области Алексей Гаськов

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Серия жестоких убийств молодых девушек, прокатившаяся по окраинам Москвы и ближайшему Подмосковью с июля по ноябрь 2002 года, оставалась нераскрытой на протяжении более двух десятков лет. Как правило, преступник нападал на жертв в темное время суток, бил тяжелым предметом по голове, после чего насиловал и душил. Одна из жертв скончалась непосредственно от черепно-мозговой травмы. «Первые преступления он совершил на территории Бабушкинского района Москвы, убив за несколько месяцев трех девушек»,— рассказали “Ъ” в ГСУ СКР по Московской области.

Следующей жертвой, как пояснили представители следствия, стала абитуриентка московского колледжа, убитая маньяком в лесопарке в Подольске. Затем в один день он расправился с двумя девушками в центральном городском парке Пушкино, а спустя некоторое время там же пырнул ножом мужчину. «В последующем он продолжил свои нападения на девушек на северо-востоке Москвы, убив двоих, а десятое убийство совершил недалеко от студенческого общежития в Химках, напав на учащуюся Московского государственного института культуры из Перу»,— поясняют следователи.

Погибшей иностранкой, чья необычная для России внешность и привлекла внимание преступника, стала 23-летняя племянница советника президента латиноамериканской страны, приехавшая в Москву изучать хореографию. После этой жестокой расправы серия убийств в столичном регионе прекратилась.

Как говорят участники расследования, сложность в раскрытии была обусловлена давностью преступлений, совершенных в условиях неочевидности, и его многоэпизодностью. Тем не менее работа по нему не прекращалась много лет. В июле 2024 года архивное дело о нераскрытых убийствах заново изучила группа из числа лучших следователей и криминалистов подмосковного главка СКР и оперативников Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, которые установили «признак серийности». В поле зрения сыщиков попал житель Новосибирска Алексей Гаськов.

В свое время он жил в Подмосковье неподалеку от общежития, рядом с которым была убита перуанка, а после ее гибели спешно уехал на родину. Однако в то время веских оснований для его задержания не было. Хотя сам Алексей Гаськов был личностью неординарной и более чем подозрительной. Он родился в благополучной семье в городе Бердске Новосибирской области в 1975 году. С детства проявлял интерес к театру, среди сверстников был заводилой и душой компании. Окончив школу, он отслужил срочную службу в погранвойсках, а после демобилизации, исполняя давнюю мечту, поступил в Новосибирский государственный театральный институт. Но вскоре был отчислен за пьянки и прогулы. Позже он поехал в Москву, где поступил во ВГИК им. С. А. Герасимова, но и оттуда через полгода вылетел — с курса Эммануила Виторгана за пьянки, которые сам, по некоторым данным, объяснял необходимым условием вхождения в роль.

В те годы Алексей Гаськов дружил с Михаилом Юдиным, который позже стал известен как «бердский» или «джинсовый маньяк». В 1999–2002 годах он убил пять девушек, совершил ряд изнасилований и ограблений. В жертвы преступник выбирал брюнеток в обтягивающих джинсах.

По подозрению в совершении одной из расправ был задержан и друг Юдина Гаськов, чьи отпечатки пальцев имелись в квартире, где было совершено преступление. На допросе Гаськов признался, однако следователи и оперативники установили, что фигурант путается в показаниях. А результаты экспертизы и вовсе сняли с него обвинения. В итоге он был освобожден, в то время как убийца Михаил Юдин в 2004 году получил пожизненный срок, который до сих пор отбывает в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Гаськов же, постоянно имевший приводы в милицию за дебоши и пьяные скандалы, вскоре был возвращен за решетку. В 2006 году его осудили за изнасилование 11-летней дочери сожительницы.

В июле 2024 года следователи подмосковного управления СКР и сыщики ГУУР МВД задержали отбывшего десятилетний срок Гаськова за серию убийств в Московском регионе, причастность к которым подтвердила экспертиза ДНК. Помимо десяти убийств ему снова вменили в вину насилие над девочкой. «Следствием установлено, что с 2020 года обвиняемый совершал на территории Новосибирской области преступления против половой неприкосновенности своей падчерицы, предварительно склоняя ее к употреблению алкоголя»,— пояснили “Ъ” в ГСУ СКР по Московской области.

Сергей Сергеев