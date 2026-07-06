Уровень безработицы в Ростовской области незначительно снизился

В период с марта по май текущего года уровень безработицы в Ростовской области составил 2%, тогда как в период с декабря по февраль ее уровень находился на отметке 2,1%. Такие данные приводит Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, численность занятого населения в регионе насчитывает около 2,2 млн человек.

«Уровень занятости населения в марте-мае 2026 года составил 62,5%. Численность безработных граждан, к аналогичному трехмесячному периоду 2025 года сократилась более чем на 10%»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева