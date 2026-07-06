Растрата в особо дамском размере

Как стало известно “Ъ”, по шесть лет колонии за хищение получили бывшие председатель правления банка «Русский финансовый альянс» (РФА) Ирина Сидорова и ее заместитель Евгения Гиндис. Они вывели более 245 млн руб. незадолго до краха финансового учреждения, бенефициаром которого ранее выступал бывший глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, путем выдачи кредитов фиктивным фирмам. Ранее Ирина Сидорова была осуждена на год условно за фальсификацию отчетности банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам входившего в санкционный список Минфина США банка РФА Ирине Сидоровой и Евгении Гиндис. Обе обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств своего кредитного учреждения.

В ходе прений гособвинитель просил назначить подсудимой Сидоровой наказание в виде семи с половиной лет заключения, а ее бывшему заместителю — восемь лет.

Суд решил, что финансисткам будет достаточно и шести лет. Также каждой из фигуранток придется выплатить штраф в размере 800 тыс. руб.

Банк РФА, бенефициаром которого ранее был бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов, прекратил свое существование 9 декабря 2016 года с долгом почти в 380 млн руб. перед 74 кредиторами. Центробанк отозвал у него лицензию из-за неспособности удовлетворить требования последних, а также за умышленное искажение предоставляемой регулятору отчетности о финансовом положении организации. По последнему факту довольно быстро СКР по Москве возбудил уголовное дело, и 1 июня 2018 года Ирина Сидорова, полностью признавшая вину в фальсификации документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ), в особом порядке получила год условно.

Расследование же обстоятельств хищения денег из РФА Главное следственное управление СКР начало только 2 мая 2023 года, после неоднократных обращений в правоохранительные органы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Примерно через полгода обвинения в растрате 246 млн руб. были предъявлены бывшим предправления РФА Ирине Сидоровой и ее заместителю Евгении Гиндис.

По ходатайству следствия 12 октября 2023 года Ирину Сидорову Басманный суд Москвы отправил под домашний арест, а ее коллега отделалась подпиской о невыезде.

Обвиняемая Сидорова практически сразу созналась в содеянном и даже ходатайствовала о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, но в этом ей было отказано.

Как установили следствие и суд, деньги финансистки похитили незадолго до краха банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов фирмам-однодневкам. Среди таковых в материалах дела фигурировали ООО «Тансал», СК «Лидер», «Фаэтон», «Финансовое развитие» и множество других.

Олег Рубникович